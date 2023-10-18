Говорит об отчаянии: ВС РФ используют технику 1950-х годов под Авдеевкой, — Newsweek (фото)

По словам журналистов, в России очень нахватает важных элементов для строительства военной техники. Например, шарикоподшипников.

ВС РФ в своем наступлении на Авдеевку используют военную технику выпуска 1950-х годов. Это говорит об отчаянии оккупантов. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, на аккаунте Ukraine Weapons Tracker в X (ранее Twitter), появилось фото, на котором можно увидеть уничтоженный БТР-50 еще времен Советского союза. Его производили в период с 1954 по 1970 года. На том же снимке можно увидеть танк Т-64БВ.

Уничтоженный БТР-50 Фото: Ukraine Weapons Tracker

Издание пишет, что в России очень нахватает важных элементов для строительства военной техники. Например, шарикоподшипников. К тому же, ВС РФ несут большие потери в своих попытках наступать на позиции ВСУ у Авдеевки.

В Минобороны Великобритании 17 октября заявили, что наступление на Авдеевку является самой масштабной операцией ВС РФ с января 2023 года.

"Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели — взятия под контроль Донецкой области", — отметили в ведомстве.

В отчете сказано, что оккупанты, скорее всего, не смогут добиться успеха на этом направлении.

Журналисты напомнили, что в британской разведке еще в марте 2023 года сообщило, что россияне из-за нехватки техники начали размещать под Авдеевкой БТР-50 и прочее вооружение времен СССР.

Ранее сообщалось, что президентская бригада уничтожила колонну ВС РФ возле Авдеевки. Колонна российской техники при поддержке пехоты пыталась прорвать рубежи украинских военных. Однако не смогла достичь цели и была уничтожена.