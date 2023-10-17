"Первые попытки закончились поражением": ВС РФ пытаются затянуть бои, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются отвлечь внимание от юга. Оккупанты боятся, что ВСУ прорвут оборону, расширят плацдарм и применят танки и тяжелую технику, рассказал эксперт.

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Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Авдеевка Донецкой области является одним из самых горячих участков фронта. Об этом он сообщил в интервью Фокусу.

"Бои за Авдеевку происходили с начала полномасштабного вторжения", — сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что после этого произошла активизация Вооруженных сил Российской Федерации зимой этого года, параллельно с чем шли бои в районе Бахмута, где оккупанты также наступали. Тогда командование официально заявляло, что враг стремится окружить Авдеевку.

Мусиенко отметил, что российские военные пытались наступать не только в районе Бахмута, но и под Угледаром и в Авдеевке. Враг пытался реализовать планы по захвату Донецкой области, одновременно наступая с севера, центра и юга. Тогда российским военным не удалось реализовать свой план, однако их позиции остались — северный и южный фланги. Сейчас противник активизировался в том районе, поскольку у него есть логистика через Донецк. По словам эксперта, украинские военные работают над тем, чтобы уменьшить мощности и возможности ВС РФ.

Также оккупанты пытаются отвлечь внимание от юга, а зимой, по замыслу российского командования, хотят войти с боями на востоке. Мусиенко называет несколько причин этому — логистика, близость к российской границе и желание уберечь юг. Враг боится, что подразделения ВСУ смогут прорваться, расширить плацдарм и применить танки и тяжелую технику, что очень опасно для военных РФ. В результате враг интенсифицирует на востоке, чтобы ВСУ вошли туда с боями и затягивали время.

Кроме этого, Александр Мусиенко напомнил, что за историю полномасштабной российско-украинской войны было много сообщений о том, что Россия якобы может что-то окружить, где-то сделать котел. В частности, враг постоянно раскручивает эту тему в своем информационном пространстве, поскольку РФ одержима, чтобы где-то что-то устроить. Поэтому они находят плацдарм, откуда, как им кажется, могут достичь своих планов. Сейчас это Авдеевка.

Он добавил, что первые попытки врага в Авдеевке закончились поражением, однако наступательные действия ВС РФ могут продолжаться.

Напомним, 17 октября директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что Авдеевское направление для армии РФ имеет политическое значение. В частности, для врага этот город по значению напоминает Бахмут.

В отчете Министерства обороны Великобритании от 17 октября говорилось о том, что оккупанты хотят взять Авдеевку под свой контроль. В разведке считают, что для РФ этот город является препятствием, поскольку без него враг не может достичь более широкой задачи — оккупировать Донецкую область.