Украина получила ракеты ATACMS: в ISW назвали последствия для российской армии

Аналитики заявили, что украинские войска имеют ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, которые могут поражать объекты на широкой площади. Россиянам придется адаптироваться.

США передали Украине кассетные ракеты ATACMS. Теперь ВС РФ придется рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы подальше от линии фронта. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

В новом отчете от 17 октября говорится, что российские войска поднимали вертолеты с аэродрома в оккупированном Бердянске во время начала контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это дало сильный эффект, так как они атаковали украинские механизированные подразделения.

Аналитики отметили, что при помощи точных дальнобойных ракет ВСУ могли наносить удары по отдельным авиационным средствам ВС РФ. Однако сейчас украинские войска имеют ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, которые могут поражать объекты на широкой площади.

По словам экспертов, российские пропагандисты заявили, что ВС РФ смогли адаптировать свои аэродромы, чтобы защититься от ударов HIMARS. Однако ATACMS – новая ракетная угроза для российской авиации.

"Российские военные последовательно демонстрируют, что могут адаптироваться к новым украинским ударным возможностям, но только после того, как понесут первоначальные и явные потери", — отметили в ISW.

Напомним, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной ATACMS. По его словам, предоставленные Киеву ракеты уже себя показали наилучшим образом.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал момент запуска ракет ATACMS. На кадрах, опубликованных главнокомандующим ВСУ, можно увидеть пуски по меньшей мере трех американских ракет.