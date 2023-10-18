За 42 секунды до города: в Запорожской ОВА рассказали, какой ракетой РФ атаковала жилой дом

По словам главы военной администрации Юрия Малашко, в этот раз удалось включить сигнал воздушной тревоги еще до взрыва, однако времени недостаточно для того, чтобы пройти в укрытие.

Российские оккупанты 18 октября нанесли удар по городу Запорожье, в результате чего частично разрушен многоквартирный дом и есть жертвы. Глава областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона поделился новыми подробностями трагедии.

По его словам, предварительно обстрел производился из С-300. Властям удалось включить сигнал воздушной тревоги еще до взрывов, однако в этом случае это не слишком помогает.

Баллистические ракеты, которые и использовались в ходе атаки, с места запуска в город долетают всего за 32-42 секунды, что не всегда позволяет своевременно дойти до безопасного места.

По состоянию на 10 утра по-прежнему количество жертв — 2 человека, трое может находиться под завалами, а еще трое находятся в больницах из-за полученных травм. Спасательная операция продолжается.

"Людей из поврежденного здания отселили, но жильцы квартир продолжают возвращаться, чтобы забрать свои вещи. Впрочем пока разбирают завалы их внутрь не пускают", — рассказывает Юрий Малашко.

Всего было зафиксировано шесть "прилетов". Местоположение трех из них уже было определено, а вот куда делись еще три ракеты предстоит в ближайшее время выяснить.

Напомним, 18 октября сообщалось, что российские оккупанты также нанесли ракетные удары по пригороду Днепра. Село Обуховка находится рядом с областным центром и вражеский снаряд стал причиной смерти 31-летней девушки. Также предварительно новые взрывы прозвучали в Запорожье, однако местные власти никак не комментировали это.