По примеру Израиля: в России призвали провести вторую волну мобилизации

По словам представителя Совета Федерации по обороне РФ Дмитрия Рогозина, Россия "потеряла навыки проведения мобилизации" и ей стоит брать пример с Израиля, который смог призвать на службу 300 тысяч резервистов за 48 часов.

Вторую волну мобилизации в России необходимо провести по примеру сбора резервистов в Израиле. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне России Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Все же горький сложный урок был получен во время мобилизации год назад. Надеюсь, он послужил хорошим уроком, выученным уроком", — отмечает Рогозин.

По его словам, Израиль смог призвать на службу 300 тысяч резервистов за 48 часов, поскольку "у них чаще происходят такие процедуры мобилизации".

Политик также заявил, что Россия "потеряла навыки проведения мобилизации".

"Я не оправдываю, конечно, я не имею никакого отношения к тому, как проводилась мобилизация у нас год назад, но могу найти объективные причины. Просто страна большая, давно у нас такого не происходило", — отметил Рогозин.

Вторая волна мобилизации в России: детали

Российский чиновник призвал не исключать второй волны мобилизации в ближайшем будущем.

"Потому что мы имеем дело сегодня с конфликтом, где мы участвуем в борьбе против, считайте, коллективного НАТО", — сказал Рогозин.

В то же время, он предположил, что полугодовые контракты для участников войны в Украине позволят избежать новой волны мобилизации.

"Надо дать возможность еще большему количеству людей идти на контракты, которые заключает военный боевой резерв. Это полугодовые контракты. Мы сейчас работаем активно с министерством обороны, я пытаюсь убедить их в том, что это выход из ситуации, связанной с мобилизацией", — отметил представитель Совфеда.

По его мнению, полугодовые контракты будут особенно востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.

"У мужчин 40-50 лет уже есть какие-то свои обязательства, которые не сопоставимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт — выход из ситуации. И они готовы за эти полгода сделать то, что, возможно, другие вряд ли смогут сделать", — пояснил Рогозин.

Частичная мобилизация в России: с чего все началось

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации в России 21 сентября 2022 года. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о наборе 300 тысяч человек для войны в Украине.

"Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали. Это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Ни о каком призыве студентов и тех, кто учится, речь не идет. Призывники продолжат служить на территории России", — заявил Шойгу.

Россия имеет огромный мобилизационный ресурс — тех, кто отслужил и имеет боевой опыт. По оценке главы Минобороны РФ это почти 25 миллионов человек.

Напомним, 2 ноября 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованные россияне, которые заключают контракты с Минобороны РФ сроком на год и более, должны получать повышенные единовременные выплаты — 195 тыс. рублей (3150 долларов).