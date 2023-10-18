Удар по Запорожью: в полиции показали момент попадания российской ракеты (видео)

По данным правоохранителей, оккупанты атаковали Запорожье ракетами С-300. На месте "прилета" продолжаются поисково-спасательные работы.

В ночь на 18 октября Вооруженные силы Российской Федерации ударили по жилому дому в Запорожье из зенитного ракетного комплекса С-300. В Национальной полиции Запорожской области показали момент попадания ракеты и первые минуты после атаки.

По данным полиции, ночью оккупанты атаковали город шестью ракетами С-300, одна из которых попала в многоэтажку, разрушив перекрытия подъезда с третьего по пятый этаж. Обломки повредили соседние дома и автомобили.

Правоохранители сообщают, что на месте удара продолжаются поисково-спасательные работы. В результате обстрела погибли двое человек, трое получили ранения. Судьба еще троих людей пока неизвестна. Предполагается, что они находятся под завалами.

Две российские ракеты также ударили по территории промышленных объектов, еще одна – по частному участку. Обошлось без жертв.

Сотрудники полиции и СБУ задокументировали это военное преступление российских оккупантов (ст. 438 УК Украины).

Обстрел Запорожья: что известно

Напомним, ночью 18 октября ВС РФ обстреляли Запорожье. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города.

Юрий Малашко отметил, что властям удалось включить сигнал воздушной тревоги еще до взрывов, однако в этом случае это не слишком помогает, так как ракеты, которые и использовались оккупантами, долетают всего за 32-42 секунды.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что ракетный удар российских оккупантов пришелся по пятиэтажному жилому дому, в результате чего уничтожено 8 квартир.