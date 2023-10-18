В кабинете Буданова заметили очень редкий украинский гранатомет (фото)

Гранатомет РГ-1 "Поршень" — это разработка Южного машиностроительного завода, которая должна была заполнить нишу между пехотными и станковыми гранатометами. Однако его не приняли на вооружение в 2007 году.

В кабинете главы Главного управления разведки генерал-лейтенанта Кирилла Буданова заметили редкий гранатомет "Поршень" украинского производства. Об этом сообщает "Милитарный".

В социальных сетях опубликовали фотографию Буданова с картиной Джокера в руках. Однако авторы издания обратили внимание на оружие, которое стоит на полу в кабинете генерала. На фотографии гранатомет РГ-1 "Поршень", который разработал Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова. Его создали в 2007 году, но серийно для украинской армии его не изготавливали.

На фото с Будановым зафиксировали гранатомет РГ-1 "Поршень"

Предприятие произвело небольшое количество "Поршней", чтобы провести испытания. Украинская армия не принимала на вооружение разработку днепровского предприятия.

РГ-1 "Прошень" разработали в 2007 году

В издании отмечают, что тестирование опытных образцов РГ-1 проходили даже в 2016 году. Десантники из 79-й аэромобильной бригады (ныне 79-я десантно-штурмовая отдельная бригада) тестировали "Поршень" во время боев в районе Авдеевки. С начала полномасштабной войны РГ-1 также фиксировался. В частности в руках бойца, вероятно, "Интернационального легиона". Он подчиняется ГУР Минобороны.

РГ-1 "Поршень" у бойца ГУР

РГ-1 создавали для того, чтобы закрыть нишу между подствольными гранатометами ГП-25 и станковыми гранатометами АГС-17, УАГ-40. В этом же классе есть американские Mk17.

Украинский гранатомет имеет вес около 10 кг и магазин на 5 выстрелов. На него можно установить оптический и коллиматорный прицел. Огонь ведется гранатой ВОГ-30 калибра 30-мм. Благодаря большой энергии выстрела, дальность поражения достигает до 1 км. Для компенсации отдачи и большого веса гранатомет имеет сошки и ручку для переноски.

Напомним, 16 октября Буданов рассказал о том, как ждал начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

13 октября в Нацгвардии показали бойцов "Донбасса", которые получили украинские гранатометы Форт-600А.