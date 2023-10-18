Сторонники ХАМАС атаковали дронами американский военный аэродром в Ираке (видео)

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Ташкиль аль-Варитин — оперативный штаб "Наводнение Аль-Аксы", представители которой заявили, что по "американской оккупационной базе на севере Ирака" был нанесен удар в 12 часов дня.

Военный аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, где на сегодняшний день дислоцируются военнослужащие США, 18 октября подвергся атаке беспилотников. Ответственность за нанесения удара взяла на себя группировка "Ташкиль аль-Варитин — оперативный штаб "Наводнение Аль-Аксы"". Об этом сообщает агентство Shafaq News.

Судя по названию группировки, ее члены выступают на стороне палестинской организации ХАМАС. Источник агентства сообщил, что атаке подверглись американские военные расквартированные в аэропорту, однако степень ущерба пока выяснена.

В публикации отмечается, что в сети появилось заявление группировки, в котором сказано, что в рамках операции по поддержке "Наводнения Аль-Акса" ровно в 12 часов был нанесен удар с помощью беспилотников по "американской оккупационной базе на севере Ирака — аэродрому Харир".

Также сообщается, что ранее американские военные предотвратили атаку беспилотника на авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака.

"Это событие произошло после громких ночных протестов в иракских городах, осуждающих израильский обстрел больницы в Секторе Газа, и угроз некоторых группировок сопротивления нанести удар по американским интересам в стране", — говорится в публикации.

При этом со своей стороны США повысил уровень боеготовности на фоне резкой эскалации на Ближнем Востоке в ожидании действий группировок, поддерживаемых Ираном.

Напомним, после удара по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа во многих арабских странах, Иране и Турции прошли массовые антиизраильские и антизападные демонстрации. В частности в Бейруте демонстранты окружили посольство США и устроили беспорядки с поджогами.

В ходе визита в Израиль 18 октября президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице Аль-Ахли нанесли не израильские военные. По его словам, это сделали люди "из другой команды", однако многие еще не уверены в этом.