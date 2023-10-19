Украина уничтожила репутацию России: Кремль и Путина уже ничто не спасет, — Telegraph

Британский полковник в отставке Ричард Кем заявил, что ВС РФ остаются в очень тяжелом положении спустя 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.

Президент РФ Владимир Путин пытается использовать войну между Израилем и террористами ХАМАСа, чтобы получить выгоду для себя. Об этом написал в своей статье для The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кемп.

По его словам, глава Кремля хочет договориться о прекращении огня, чтобы получить репутацию миротворца и увеличить влияние России на Ближнем Востоке.

"Человек, ответственный за пролитие огромного количества крови по всему миру, и особенно в Украине, теперь говорит: "Сейчас важно остановить кровопролитие", — отметил Кемп.

Он заявил, что его вмешательство в конфликт ничего не изменит. Так, репутация России как сильной мировой державы была сильно подорвана в Украине. ВС РФ остаются в очень тяжелом положении спустя 18 месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину. Удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам врага в оккупированных Луганске и Бердянске сильно унизили Кремль.

Кемп написал, что страны Ближнего Востока теперь считают Россию "угасающей державой". К примеру, в Сирии Владимир Путину уже теряет позиции, так как часть сил ему пришлось передислоцировать оттуда в Украину.

Эксперт отметил, что война Израиля против ХАМАСа может предоставить Кремлю кратковременную выгоду. Однако сейчас Запад объединяется вокруг Израиля, а РФ на его фоне выглядит "аутсайдером".

"Если они (россияне, — ред.) видят в этом кризисе средство для победы в войне в Украине, то это несбыточная мечта: такую ​​мог придумать только отчаявшийся диктатор", — написал Кемп.

Напомним, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал три главные цели Владимира Путина. По его словам, глава Кремля хочет вернуть себе статус "глобального игрока" и доказать, что он еще может общаться с "великими" людьми. Президент страны-агрессора считает, что начатая им война против Украины должна была стать "пусковым элементом", который запустил бы процесс излома теперешнего мира. Поэтому война Израиля против террористов ХАМАСа играет ему на руку.