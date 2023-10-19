"Оборону могут прорвать": у ВС РФ есть шансы захватить Авдеевку, – Коваленко (видео)

По словам эксперта Александра Коваленко, все будет зависеть от того, сколько сил россияне будут готовы сконцентрировать на этом направлении.

Российские войска предпринимают попытки наступления на Авдеевском направлении. При этом враг атакует с севера и юга, пытаясь отрезать Авдеевский выступ. Оккупанты имеют большие шансы окружить город. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью изанию "УНИАН".

"Скажу сейчас очень непопулярную вещь, но нет никакой обороны, которую невозможно прорвать. Нет никакой фортификации, которую нельзя разрушить. Так что все зависит от того ресурса, который будет здесь сконцентрирован. И даже лучший укрепрайон, даже лучшую оборону, ее также всегда можно прорвать", – подчеркнул эксперт в эфире телемарафона.

Согласно высказыванию Коваленко, исход будет определяться степенью готовности россиян сосредотачивать усилия в данном направлении.

"В зависимости от того, сколько будет сконцентрировано артиллерии, в каком количестве будет работать авиация, сколько будут готовы потратить человеческого ресурса в российском командовании", – отметил он.

Напомним, что российские оккупанты снизили темпы наступления на Авдеевку, но несмотря на это пытаются захватить террикон к северу от города как выгодную высоту.

Ранее сообщалось, что ВС РФ потеряли более 60 единиц техники во время попыток наступления на Авдеевку. На основе спутниковых снимков аналитики пришли к выводу, что наступление РФ на Авдеевском выступе было успешным только в российских медиа.