"Широкомасштабная атака": ВСУ продвинулись под Бахмутом и Работино, — ISW (карты)

По данным американских аналитиков, украинские силы продолжают наступление на линии Копани-Работино-Новопрокопка-Вербовое. Пехотные группы совершают атаки с использованием нескольких боевых машин и групп по 20 человек в каждой из них.

Украинские военные добились значительных успехов в ходе наступательных операций к югу от города Бахмут. По данным оккупантов, украинские войска пересекли железнодорожные пути в районе Клещиевки. Также отмечается частичный успех украинских сил к югу от Работино. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 18 октября.

Ситуация на фронте: Харьковская и Луганская области

По данным аналитиков, 18 октября ВС РФ предприняли наступательные действия в районе Купянска, но официальных подтверждений наступления не поступило. Несмотря на заявления российских "военных корреспондентов" о продвижении российских войск к северо-востоку от Купянска ночью 17 октября, ISW не обнаружил подтверждающих эти утверждения доказательств.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что российская наступательная активность значительно увеличилась на Купянско-Лиманском направлении за последние две недели. Отмечается, что подразделения 6-й общевойсковой армии, 1-й гвардейской танковой армии и 25-я общевойсковая армия РФ атаковали этот фронт с ограниченным успехом.

Карта боев: Луганская область и Купянское направление Фото: ISW

Заявления Минобороны России гласят, что российские силы отразили украинские атаки в районах Синьковки, Ивановки, Первомайского и Орлянки.

Вместе с тем, российский "военкор" утверждал, что российские войска продвигаются в направлении Макеевки ночью 17 октября, хотя аналитики не нашли доказательств этого утверждения. Также сообщается о продолжении боевых действий в районе Торского.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы сумели отразить российские атаки вблизи Макеевки.

Ситуация на фронте: Донецкая область

На передовой в Донецкой области 18 октября украинские войска продолжали проводить наземные атаки в направлении Бахмута и, по сообщениям, продвинулись южнее города.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские силы продолжают наступление на железнодорожной линии в районе Клещиевки. Один из них утверждал, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Клещиевки, в то время как другой сообщил о пересечении украинскими защитниками железной дороги возле террикона в этом районе.

Ситуация вокруг Бахмута Фото: ISW

Генеральный штаб ВСУ также сообщил, что украинские силы смогли отразить российские атаки вблизи Клещиевки.

Согласно геолокационным данным от 17 октября, представленным в отчете, украинские силы, возможно, провели ограниченную контратаку к северу от трассы E50, к югу от Авдеевки, и якобы продвинулись по местной улице Соборной в направлении ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш, отметил, что российские вооруженные силы, видимо, перегруппировываются под городом, и предупредил о возможности новой волны боевых действий в ближайшие дни.

Ситуация на фронте на Донбассе Фото: ISW Ситуация на фронте в районе Донецка Фото: ISW

Российские источники все чаще выражают недовольство условиями, в которых действуют их войска в районе Авдеевки, отмечают американские аналитики.

Геолокационные данные, опубликованные 17 октября, указывают на то, что украинские силы, возможно, провели ограниченную контратаку к северу от трассы E50, к югу от Авдеевки. Российский "военный корреспондент" утверждал, что украинские силы улучшили свои позиции в районе Водяного и заняли новые позиции в смежной лесной зоне.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские силы смогли отразить более 20 атак со стороны российских вооруженных сил вблизи Марьинки и Новомихайловки. Представитель 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины Ярослав Чепурный заявил, что в последние недели российские вооруженные силы усилили артиллерийские, беспилотные и управляемые авиационные удары по Марьинке и сообщил, что оккупанты обычно атакуют несколько украинских позиций в этом районе.

Ситуация на фронте: южное направление

Российский батальон "Восток" сообщил о том, что украинские силы атаковали неопределенный участок линии фронта вблизи границы Донецко-Запорожской областей ночью 17 на 18 октября.

Ситуация на Запорожском направлении Фото: ISW

Генеральный штаб ВСУ утверждает, что украинские силы сумели отразить российские атаки вблизи Новомайорского и на юг от Золотой Нивы и Пречистовки.

Ситуация на фронте в районе Работино Фото: ISW

18 октября украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, по сообщениям, добились частичного успеха на юг от Работино.

Российские "военкорры" заявляли, что украинские силы продолжают наступление на линии Копани-Работино-Новопрокопка-Вербовое. Утверждается, что украинские пехотные группы совершили "широкомасштабную" атаку на Вербовое и Новопрокоповку с использованием нескольких боевых машин и групп по 20 человек в каждой из них.

Российские СМИ также писали о наступлении украинских сил в районе Копани 17 октября.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно попытались восстановить потерянные позиции к востоку от Малой Токмачки и на юго-запад от Работино.

Ситуация на фронте в районе Малой Токмачки Фото: ISW

По словам представителя Таврической группировки войск Украины полковника Александра Штупуна, российские войска постоянно проверяют оборону украинских сил и стараются вернуть утерянные позиции на юго-запад от Работино.

Напомним, 18 октября появились сообщения российских СМИ о том, что Силы обороны Украины якобы форсировали Днепр в Херсонской области. Якобы ВСУ удалось высадиться на левом берегу Днепра — они закрепились и держат оборону.

Ранее, 14 октября, в ISW со ссылкой на военного обозревателя Александра Коваленко сообщали, что ВС РФ готовятся к обороне левого берега Херсонской области. Оккупанты опасаются украинских десантных операций, поэтому минируют территорию и строят оборонительные укрепления.