"Поток не прекращается": мигранты из РФ тысячами переселяются в Мариуполь, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, мигрантов в городе уже около 50 тысяч. Они приезжают целыми семьями на "заработки". Многие формируют этнические банды, которые выясняют отношения между собой.

В оккупированный Мариуполь продолжают съезжаться российские мигранты из Средней Азии. Сейчас город переполнен россиянами, чеченцами и дагестанцами, которые приехали на заработки. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в интервью "24 каналу".

По его словам, миграцию этнических меньшинств в Мариуполь россияне стимулируют деньгами. Некоторые едут даже из Ростова-на-Дону. В городе их примерно уже 50 тысяч.

"Поток этого дер*ма не прекращается. Я уже даже не понимаю, где они планируют жить, потому что там нет мест для расселения. Но они приезжают", – подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что приезжим платят такие зарплаты, которые они не могут заработать на территории России. Кремль хочет наполнить Мариуполь россиянами и удержать их там.

"Мы знаем, что будет дальше. Их уже начали забирать на фронт", – отметил Андрющенко.

По его словам, мигранты приезжают в Мариуполь целыми семьями. Многие привозят своих жен и детей. Так, "хиджабы" в городе стали "обычным делом".

"Просто для понимания, насколько там изменился национально-этнический состав", – подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что вместе с мигрантами в городе появляются и российские проблемы. К примеру, конфликты на религиозной почве. Чеченцы, дагестанцы, узбеки, таджики формируют банды, которые выясняют отношения между собой.

Петр Андрющенко про мигрантов в Мариуполе (смотреть с 16 минуты)

Напомним, что 9 октября Андрющенко говорил, что РФ перебросила в Мариуполь и окрестности новые резервы впервые за полгода. По его словам, речь идет о 5000 военных. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле.