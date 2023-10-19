"Будут ожеточенные бои": у Израиля нет послевоенного плана для Сектора Газа, — Reuters

По словам журналистов, израильская операция предполагает уничтожение инфраструктуры сектора Газа, в том числе подземных тоннелей, созданных боевиками ХАМАС.

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Железные мечи", начатая в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории страны палестинским движением ХАМАС, будет ожесточенной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников.

Однако, по их словам, у израильских властей пока нет представления о том, что делать с сектором Газа после окончания войны.

Три региональных чиновника, имена которых Reuters не приводит, утверждают, что израильская операция предполагает уничтожение инфраструктуры сектора Газа, в том числе подземных тоннелей, созданных боевиками "Хамаса", а также преследование самих членов палестинского движения.

Агентство напоминает, что израильские официальные лица, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, заявляли, что уничтожат ХАМАС в ответ за нападение, ставшее самым смертоносным в 75-летней истории Израиля. Однако, что будет происходить с сектором Газа дальше пока неясно, отмечает Reuters.

"Кончено, мы думаем и разбираемся с этим вопросом. Дальнейшие решения зависят от оценки ситуации Советом национальной безопасности, военными и другими специалистами", — приводит агентство слова главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

По информации источника Reuters, необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для сектора Газа в ходе поездки в Израиль подчеркивали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля из Сектора Газа. Было выпущено более 2200 ракет. Боевики напали на военную базу и начали расстреливать мирных жителей в приграничных с Палестиной населенных пунктах.

Армия Израиля объявила операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Через несколько часов Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Сектору Газа. В Пентагоне заявили, что США готовы сделать все, чтобы Израиль мог защититься от нападения боевиков ХАМАС.