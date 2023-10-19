Оккупанты вывозят политзаключенных из Крыма на территорию России, — подполье

Партизаны считают, что спецвагоны с российскими оккупантами и задержанными присоединят к пассажирскому поезду "Севастополь — Москва".

Россияне в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных из Крыма на территорию Российской Федерации. Об этом партизанское движение "Атеш" сообщило в Telegram.

По их словам, россияне паникуют, потому что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины перейдут Перекопский перешеек, из-за большого восстания на территории самого полуострова с участием патриотически настроенных украинцев и противников режима Путина.

Агенты партизанского движения уверяют, что спецвагоны с оккупантами пойдут в составе пассажирского поезда "Севастополь — Москва". Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале "Симферополь пассажирский" перед пешеходным мостом.

Кроме того, они сообщили, что состав встречной стражи — не менее двадцати солдат и двое офицеров. По словам партизан, информацию уже "передали в нужные руки".

"Наши люди на оккупированных территориях, а также те, кто работает внутри силовых структур и в России, продолжают бороться с преступниками и оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель", — подчеркнули в "Атэш".

Добавляют, что партизаны видят и фиксируют все преступления оккупационных властей против украинских патриотов.

Ситуация в Крыму — что известно

В четверг, 19 октября, в центре временно оккупированного Севастополя были слышны звуки реактивных бомбометов.

Ночью на 18 октября в Крыму также было неспокойно. Жителей Евпатории разбудил сильный взрыв. В соцсетях информировали об атаке БПЛА.

Напомним, в ночь на 17 октября в захваченном ВС РФ Крыму также прогремели взрывы. Сообщалось, что российская ПВО сбила несколько беспилотников.