Россияне воруют украинское зерно из оккупированного Мариуполя, – Андрющенко

По словам советника мэра Петра Андрющенко, россияне привезли бетонные конструкции, которые используются для строительства укреплений в Мариупольском районе, между городом и границей с оккупированной частью Запорожской области.

Оккупанты загрузили три коммерческих судна в порту захваченного Мариуполя. С их помощью россияне вывозят из Украины сельхозпродукцию. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

Также стоит отметить, что в порту оккупированного города наблюдаются активные операции с закрытыми контейнерами и выгрузкой новых бетонных конструкций.

"В порту они будут грузить, скорее всего, снова зерно и подсолнечник. Это стандартный вариант, ничего другого оттуда взять нельзя. Здесь другой вопрос – что они привезли? Вот три судна стоят, привезли они бетонные конструкции, их уже начали вывозить, а используются эти конструкции на строительстве укреплений в Мариупольском районе, между городом и границей с оккупированной частью Запорожской области. Неизвестно еще, что в грузовых контейнерах, которых стало больше в порту", — рассказал Андрющенко.

Напомним, что 9 октября Андрющенко говорил, что РФ перебросила в Мариуполь и окрестности новые резервы впервые за полгода. По его словам, речь идет о 5000 военных. Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле.

Российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут обеспечить жителей захваченных городов Украины базовыми потребностями. Мариуполь фактически не готов к отопительному сезону.