"Все, что необходимо для ПВО": Шольц обещает Украине дальнейшие поставки оружия

Канцлер Германии заявил, что его страна продолжит поставки оружия Киеву и уже готовит новый пакет военной помощи.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку. ФРГ уже готовит зимний пакет военной помощи. Средства противовоздушной обороны будут в приоритете. Об этом он сказал 19 октября во время выступления в Бундестаге, сообщает Tagesschau.

Во время выступления Шольц отметил, что в анонсированном пакете, в частности, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

По информации журналистов, Германия поставит Украине дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые комплексы IRIS-T, зенитные установки Gepard и необходимые боеприпасы.

В Европе также будут дискуссии о том, как будет финансироваться финансовая помощь Украине. Это относится к среднесрочной финансовой программе ЕС. Позиция Германии заключается в том, что не все финансируется за счет дополнительных денег, а происходит "перераспределение приоритетов".

Партнеры работают над обеспечением Украины

Российские оккупанты уже ощутили на себе результат поставки Украине ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Штаты намеренно передали ракеты без объявления, чтобы ВСУ могли застать врасплох ВС РФ. ВСУ получили боеприпасы с кассетной боеголовкой, которая имеет 950 суббоеприпасов М74, которые наносят удар на большей площади.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества. По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО. Он отметил, что это также защита Европы и общих ценностей.

Напомним, 6 октября в Британии призвали Германию передать ракеты Taurus Украине в ответ на удар по Харькову.