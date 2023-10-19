Мобилизация в Украине: на Харьковщине мужчина получил приговор из-за отказа от службы

Во время судебного заседания, по информации журналистов, подозреваемый признал свою вину, раскаялся и просил строго не наказывать его.

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области, передает ТСН.ua.

Как отметили в суде, в апреле 2023 года мужчина успешно прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его способным к военной службе. Повестку для прохождения военной службы он получил 29 июля. В уже 31 июля мужчина должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть, однако житель Харьковщины этого не сделал.

Во время судебного заседания подозреваемый вину признал, раскаялся и просил строго не наказывать его.

В материалах дела указано, что мужчина "ранее не судим, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется посредственно".

Суд признал жителя Харьковщины виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, 13 октября Фокус сообщал, что в Винницкой области частный предприниматель был приговорен к испытательному сроку, после того, как его оценили как ограниченно годного к военной службе, но он отказался от мобилизации, говорится в приговоре Ямпольского районного суда Винницкой области.

Также от мобилизации отказался отец двоих детей на Закарпатье, который имеет проблемы с почками с детства. В то же время военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе, отмечают в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.