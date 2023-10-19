"На постоянной основе": Кулеба рассказал о договоренности с США относительно ATACMS (видео)

Украина получила все типы оружия, которые хотела иметь в своем арсенале. Далее речь будет идти только о расширении количества, дальности и модификации, рассказал глава МИД.

Соединенные Штаты Америки на постоянной основе будут предоставлять Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1".

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе — это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября. Менее чем месяц прошел и вот мы уже видим конкретный результат", — сказал Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил США за выполнение договоренностей и укрепление украинской "огневой мощи". Кроме этого, Кулеба прокомментировал вопрос о качестве ракет через год их применения. По словам главы МИД, главное — это то, в чьих руках оказывается оружие.

"Партнеры постоянно восхищаются тем, как быстро украинцы осваивают любой тип оружия... Поэтому здесь не о годе. Нам главное, чтобы стреляло и убивало врага", — заявил он.

Также он напомнил, что сначала все говорили: "Дайте ATACMS" — дали, а теперь начали спрашивать, почему дальность не 300 километров, а 165, почему не 1998 год, а 1996. Кулеба отметил, что сначала со всеми партнерами разговоры об оружии начинались с "Нет", которые потом превратились в "Да". В результате украинцам есть чем воевать и бить врага, поэтому дальность, годы и другие детали будут развиваться в динамике. Главное, что Украине удалось разблокировать эту позицию и получить все типы оружия, которые хотели иметь в своем арсенале, убежден он. Сейчас речь будет идти только о расширении количества, дальности, модификации.

Ракеты ATACMS, которые получила Украина: что известно

Максимальная дальность стрельбы баллистическими ракетами ATACMS MGM-140A Block I составляет до 165 километров. Ракеты можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, M270, LRU или MARS II. На финальном этапе полета ракета начинает вращаться вокруг своей оси, в результате происходит выстрел вокруг суббоеприпасов М74, что увеличивает радиус поражения.

Напомним, 19 октября стало известно, что американские ракеты ATACMS наводят настоящий ужас на Россию. По словам офицера ВСУ Владимира Омеляна, способность наносить удары по российским авиабазам является полезной для украинских военных ввиду того, что Украина не имеет преимущества в воздухе.

19 октября OSINT-команда Tatarigami_UA проанализировала последствия ударов ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по аэродромам РФ во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Спутниковые снимки показывают по меньшей мере пять российских вертолетов, которые получили повреждения в результате атаки.