США не перешли красную линию, начав поставки Украине ATACMS, — ISW

Аналитики также упомянули заявление Владимира Путина о том, что ATACMS "принципиально" не изменят положение на фронте.

Вашингтон пока предоставил Украине ограниченное количество ракет ATACMS. За последние несколько дней Киев получил "меньше десяти" ракет. Об этом пишет "Институт исследования войны" в сводке от 18 октября.

Аналитики ссылаются на публикацию Associated Press, в которой со ссылкой на неназванного американского чиновника, сообщается о количестве ракет, которые Соединенные Штаты предоставили Украине.

В свою очередь, New York Times (NYT) накануне, 18 октября, писало, что США отправили в Украину "около 20" ATACMS.

Глава Кремля Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 18 октября заявил, что ATACMS "принципиально" не изменят положение на фронте.

Журналисты со ссылкой на источники в правительстве США отмечают, что не рассматривают возможную эскалацию со стороны Кремля как серьезную угрозу, и что поставив эти ракеты, Соединенные Штаты не перешли так называемую "красную линию".

Аналитики считают, что текущего количества этих систем Украине не хватит, чтобы получить оперативное преимущество от их использования.

Спутниковые снимки, опубликованные 17 октября, показали, что удар ATACMS по аэродрому Бердянск, вероятно, существенно повредил российские самолеты и инфраструктуру аэродрома.

Другие OSINT-аналитики отметили по меньшей мере семь выгоревших участков, где на спутниковых снимках прежде были видны российские вертолеты.

Сообщается, что впоследствии многие другие вертолеты переместили.

Представители Украины сообщили, что до удара российские войска располагали на аэродроме вертолеты Ми-28, Ми-24 и Ка-52. Отмечается, что масштабы повреждений, вероятно, более серьезные, чем показано на предварительных спутниковых снимках.

Напомним, что из-за войны в Украине текущие запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger у Вашингтона значительно ограничены. А ракет ATACMS — менее 2 000, пишут CSIS.

Также сообщалось, что в Воздушных силах прокомментировали ночной обстрел "Искандерами".