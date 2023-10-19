Россияне ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые, — ОВА (фото)

В Харьковской ОГА заявили, что пострадали два мужчины 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы.

Российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате атаки врага есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковская ОГА.

В ГСЧС отметили, что в 12:15 российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору Волчанска, что повлекло большой пожар и разрушения на частном дворе.

По информации спасателей, пожар охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль.

"По предварительным данным ранения получили 2 человека", — добавили в сообщении.

Россияне нанесли удар по Волчанску Россияне нанесли удар по Волчанску

В Харьковской ОГА заявили, что пострадали два мужчины 74 и 69 лет.

"Они получили минно-взрывные и осколочные травмы", — отметили в военной администрации.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Уже в 15:00 спасателям удалось потушить огонь.

Россияне нанесли удар по Волчанску

Ночной обстрел ВС РФ: что известно

Напомним, российские оккупанты в ночь на 19 октября снова атаковали мирные украинские города в южной и центральной частях страны.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что поздно вечером ВС РФ нанесли удар по Павлограду. Ракета привела к разрушениям на объекте критической инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

Виталий Ким сообщил, что в 00:55 россияне нанесли ракетный удар по городу Николаев, в результате чего возник пожар в складском помещении на территории одного из предприятий. Взрывная волна повредила многоквартирные дома, но также обошлось без пострадавших.

Напомним, 19 октября сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину дронами и баллистическими "Искандерами". По данным командования, россияне запустили 17 воздушных целей, включая семь ракет разного типа и девять "Шахедов". Часть целей удалось перехватить.