Ужесточат ли в Украине мобилизационные меры: ответ Вениславского

Сейчас мобилизационные мероприятия в Украине проводят для пополнения боевых потерь и формирования новых резервов, которые необходимы для наступления и освобождения территорий, рассказал представитель президента в Верховной Раде.

Представитель президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что пока нет оснований для усиления мобилизации. Об этом он сообщил в интервью BBC.

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мероприятий, нет", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) обеспечивают пополнение боевых потерь — убитых и раненых — в рамках общей мобилизации, которую объявили в первый день полномасштабного вторжения. Также мобилизационные мероприятия проводят для формирования новых резервов, необходимых для наступления и освобождения территорий. На сегодня нет оснований для того, чтобы говорить о резком увеличении количества мобилизованных, убежден Вениславский.

Кроме этого, он признает существование проблемы коррупции в ТЦК и СП и при прохождении военно-врачебной комиссии. По его словам, этот вопрос находится на особом контроле у президента и СНБО. Вениславский поддерживает идею Владимира Зеленского о переводе боевых офицеров на управление региональными ТЦК для того, чтобы преодолеть проблему коррупции. Он считает, что у офицеров с боевым опытом другая система ценностей.

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