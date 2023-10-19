"Форма избежания мобилизации": Вениславский объяснил, отменят ли отсрочку для студентов

Отсрочка от призыва нужна для студентов, которые получают последовательное образование — профессионально-техническое, предвысшее, высшее, а затем последипломное. Недопустимо, когда мужчины неожиданно изъявили желание учиться во время войны, подчеркнул нардеп.

Представитель президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что большое количество мужчин пожелали получить второе высшее образование на дневной форме обучения, чтобы избежать призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в интервью BBC.

"Есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятьдесят лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование — второе, третье или четвертое, причем на дневной форме", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что для него, как для юриста, это очевидная форма избежания мобилизации.

Вениславский отметил, что вопрос лишения отсрочки от призыва для студентов, получающих второе высшее образование, является чувствительным вопрос, поэтому не стоит ждать быстрых изменений.

"На сегодня говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет всеобщую поддержку, — мы еще не можем. Идут дискуссии",- подчеркнул он.

Федор Вениславский убежден, что этот вопрос нужно решать, однако когда это будет и как — посмотрим позже. По его мнению, отсрочка нужна, если человек получает последовательное образование — профессионально-техническое, предвысшее, высшее, а затем последипломное.

Он добавил, что недопустимым вариантом поведения является то, когда человек неожиданно решил идти учиться в совершенно другую сферу во время войны.

Напомним, в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить отсрочку от призыва для тех мужчин, которые получают образование после 30 лет. Нардеп Федор Вениславский заявил, что нужно ограничить право на отсрочку, если лицо им злоупотребляет.

1 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину возросло количество мужчин, которые хотят получать образование. По словам Данилова, Министерство образования будет исследовать этот вопрос, проводя анализ.