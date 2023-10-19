Ракеты Taurus Украине сейчас передавать не будут, — посол Германии

На фоне информации об отказе передать Киеву дальнобойные ракеты ФРГ подготовила новый пакет помощи, который будет включать составляющие, которые помогут укрепить украинскую ПВО.

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Об этом немецкий дипломат сказал в интервью "Европейской правде".

Он добавил, что власти Украины знают об этом.

"Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это — все, что я могу сказать публично по этому поводу", — подчеркнул Йегер.

Дипломат отметил, что несмотря на то, что Taurus Киеву сейчас не будут давать, появилась информация о том, что Германия готовит Украине очередной пакет помощи на сумму в 1 миллиард евро. В него войдут составляющие, которые помогут укрепить украинскую ПВО.

"Кстати, сегодня Германия — возможно, если не учитывать США — является ведущей страной, которая инвестирует в вашу ПВО", — рассказал посол.

Ракеты Taurus

Ракета Taurus — ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Радиус поражения ракет Taurus — более 500 км. Они оснащены мощной боевой частью — MEPHISTO. ВСУ могли бы использовать их, в частности, и для атак по системам ПВО противника.

Он напомнил, что Берлин сообщил, что передаст Украине еще один комплекс Patriot.

Напомним, что 6 октября в Великобритании призвали Германию передать ракеты Taurus Украине в ответ на удар по Харькову.

Ранее сообщалось, что на Шольца растет давление из-за ракет Taurus, которые Украина еще не получает. По словам главы правительства Германии, он имеет 2 оправдания для отказа от поставок Taurus — внести изменения в Конституцию и это приведет к эскалации отношений с Россией.