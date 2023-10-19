"Слишком поздно": Abrams не помогут контрнаступлению ВСУ, а лишь создадут проблемы, — СМИ

Эксперты объяснили, что американские танки требуют сложной логистики. Кроме того, они могут увязнуть в грязи из-за погоды и стать легкой мишенью для ВС РФ.

Последние предоставленные Украине американцами танки Abrams готовы отправиться на передовую, но вряд ли принесут Силам обороны значительные успехи в продвижении. Об этом говорится в материале Newsweek, опубликованном 19 октября.

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии медиа отметил, что 31 танк Abrams не поможет в контрнаступлении на юге и востоке. Он объяснил, что техника была получена "слишком поздно". Однако нардеп подчеркнул, что Киев "очень благодарен" партнерам за помощь.

"Но очевидно, что война не закончится в этом году", — добавил Гончаренко.

Военный эксперт и постдоцент кафедры военных исследований Лондонского Королевского колледжа Марина Мирон также согласна, что поставки "недостаточно" для существенных изменений на фронте.

"Я не думаю, что это изменит правила игры. Скорее наоборот. Это создает больше проблем для украинских сил, чем пользы", — сказала она.

Мирон объяснила, что Украина должна создать новые линии поставки боеприпасов и запасных частей. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество бензовозов для Abrams.

"Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает привлекательными мишени для российской артиллерии и беспилотников", — подчеркнула эксперт.

Она предположила, что тяжелые американские танки увязнут в грязи, поэтому их нужно будет эвакуировать бронированными машинами. Мирон добавила, что в таком случае экипажи будут рисковать быть атакованными еще до эвакуации.

В издании подчеркнули, что проблема заключается не только в погоде. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил журналистам, что наступление без преимущества в воздухе будет реализовать трудно. В то же время он назвал танки Abrams "замечательным обновлением и модернизацией для армии".

Напомним, 17 октября в СМИ со ссылкой на американских военных проинформировали, что Украина получила все обещанные танки Abrams от США. Речь идет о 31 единице техники.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что полученные от партнеров танки будут участвовать в боевых действиях, когда этому будут соответствовать время и тактические условия.