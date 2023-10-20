Путин и ХАМАС похожи: Джо Байден рассказал американцам о войне в Украине и Израиле

Президент США заявил, что помощь Украине и Израилю — это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам. Поэтому он направит в Конгресс срочный бюджетный запрос на выделение средств для помощи этим союзникам США.

В ночь на 20 октября президент США Джо Байден обратился к американцам по поводу войны в Украине и Израиле. Его обращение было опубликовано на канале Белого дома на YouTube.

По словам американского лидера президент РФ Владимир Путин и террористы из организации ХАМАС несут разные угрозы, однако у них есть нечто похожее — они хотят уничтожить соседние демократии.

Байден отметил, что ХАМАС хочет уничтожить государство Израиль, прикрываясь мирными жителями сектора Газа. В то же время Путин отказывает Украине в праве на существование. Президент США заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина и Израиля добились успеха в этой борьбе. Ведь если террористов не остановить, то их аппетиты будут только расти.

Американский президент заявил, что Путин также говорил о том, что Польша часть своих территорий получала в подарок от России, а страны Балтии в Кремле считают своими провинциями.

"Если Путин нападет на наших союзников по НАТО, мы сделаем все, чтобы защитить их", — сказал Байден.

Он отметил, что если Штаты перестанут помогать Украине, то все агрессоры в мире почувствуют, что у них развязаны руки. Также Вашингтон не может отвернуться от Израиля.

"Вот почему завтра я направлю в Конгресс срочный бюджетный запрос. Мы должны выделить финансовые средства для наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это важнейшие инвестиции, которые в течение поколений принесут выгоды американцам. Таким образом мы построим мир, который будет более процветающим и более стабильным для наших детей и внуков", — сказал Байден.

По его словам, он попросит Конгресс продолжать направлять оружие Украине, необходимое для защиты от российской агрессии.

"Украинцы добиваются успеха. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считанные дни. Прошло более года – Путину ничего не удалось", — отметил Байден.

Он сказал, что главе Кремля теперь приходится обращаться к Северной Корее за боеприпасами, в украинские войска смогли освободить более 50% захваченных россиянами территорий.

Президент США напомнил о военных преступлениях, совершенных террористами в Израиле и российскими войсками в Украине. Он сказал, что нельзя забывать об убийствах мирных жителей, изнасилованиях и депортированных из Украины в Россию детях.

"Мы не можем закрывать глава на то, что делают ХАМАС и Путин. Я отказываюсь допустить это. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы – Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе", — сказал Джо Байден.

Обращение Джо Байдена к американскому народу

Напомним, что вечером 19 октября президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.