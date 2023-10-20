Битва за Авдеевку: оккупанты продолжат наступление, несмотря на большие потери, — ISW

По словам аналитиков, оккупанты сосредоточили на линии Авдеевка-Донецк значительную группировку сил, состоящую из частей 15 мотострелковых полков и 11 стрелковых полков.

Российские оккупанты продолжат наступление на Авдеевку, несмотря на большие потери личного состава и военной техники. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 19 октября говорится, ВС РФ вряд ли добьются успеха на этом направлении в ближайшее время. Они не смогут захватить населенный пункт или окружить его, однако попыток наступления не прекратят.

"Любое снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временной корректировки тактической ситуации", — заявили аналитики.

В ISW считают, что оккупанты сосредоточили на линии Авдеевка-Донецк значительную группировку сил, состоящую из частей 15 мотострелковых полков и 11 стрелковых полков.

Также в отчете говорится, что и украинские, и российские военные обозреватели сходятся на том, что ВС РФ не смогли добиться желаемого результата у Авдеевки. После того как силы противника получили большие потери, темпы их наступления сильно замедлились.

Карта боев на Донбассе Фото: ISW

Напомним, что военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что наступление на Авдеевку по всем параметрам провалено. По его словам, нет никаких достижений со стороны противника в районе Авдеевки. Но он не исключает дальнейших штурмов врага.