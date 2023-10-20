Подрыв обороны: разведка Британии оценила успехи ВСУ после ударов по аэродрому в Бердянске

В британском Минобороны считают, что потери ВС РФ на аэродроме приведут к увеличенной нагрузке на боевую авиацию, которая и так испытывает боевую усталость и проблемы с техническим обслуживанием.

Атака Вооруженных сил Украины на аэродром в Бердянске с применением ракет ATACMS, в результате которой были уничтожены несколько российских ударных вертолетов, подорвут наступательные и оборонительные возможности ВС РФ. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что в настоящее время она не располагает точными данными о количестве поврежденной на аэродроме техники, но предположительно девять вертолетов в Бердянске и пять в Луганске были уничтожены.

Российская армия при недостаточной поддержке боевых самолетов чаще полагается на ударные вертолеты перед лицом наступления украинских войск. Поэтому Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и оборонительные возможности.

"Таким образом, если эти потери подтвердятся, то весьма вероятно, что они окажут влияние на способность России как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия на этом направлении", — отметили в Минобороны.

Более того, учитывая сложности с военным производством России непросто будет восполнить потери боевых вертолетов в краткосрочной перспективе. Это в свою очередь приведет к дополнительной нагрузке на летчиков и авиационный парк воздушных сил РФ, которые почти наверняка испытывают боевую усталость и проблемы с техническим обслуживанием самолетов в связи с непредвиденно затянувшейся кампанией.

"Существует реальная вероятность того, что этот удар заставит Россию вновь переместить свои оперативные базы и командные пункты управления дальше от линии фронта, что увеличит нагрузку на логистические цепочки", — подытожила британская разведка.

Напомним, западные эксперты подробно рассказали о последствиях атаки ВСУ на аэродром в Бердянске. Аналитики подчеркнули, что украинские военные удачно применили ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, так как они идеально подходят для поражения "мягких" целей, таких как вертолеты, самолеты и радары систем ПВО.