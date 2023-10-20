Хорватия предоставила Украине весь арсенал вертолетов Ми-8, — Пентагон

Министр обороны США Остин Ллойд на встрече в Пентагоне поблагодарил за то, что Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. По его словам, это имеет реальное значение в борьбе украинцев за свободу.

В рамках военной помощи Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Хорватии Марио Баножичем в Вашингтоне, отмечается на сайте Пентагона.

Остин подчеркнул, что ценит "непоколебимую приверженность Хорватии помощи Украине".

"Мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования — это и ваши вертолеты Ми-8, и передовое развертывание ваших сил в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также ваши пожертвования на гуманитарную помощь", — отмечает министр.

По его словам, все это имеет реальное влияние и значение в борьбе Украины за свою свободу.

Также Марио Баножич добавил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии указывает на готовность отбросить разногласия и направить усилия на будущее. Он отметил важность лидерства и совместных усилий для будущих поколений.

Напомним, в сводке Института исследования войны от 18 октября сообщили, что Вашингтон пока предоставил Украине ограниченное количество ракет ATACMS. За последние несколько дней Киев получил "менее десяти" ракет.

Также ранее в Центре международных и стратегических исследований (CSIS) рассказали, что из-за войны в Украине текущие запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger у Вашингтона значительно ограничены. А ракет ATACMS — менее 2 000, пишут CSIS.