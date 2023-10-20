"Много и мало одновременно": в ОП рассказали, сколько денег нужно для победы в войне

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в Украине 1800 километров границы и на 1300 из них ведутся активные боевые действия. Соответственно, война это очень дорого всегда, но нынешние масштабы бьют все "рекорды".

Появились данные, что президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса новые средства, 60 миллиардов из которых должны будут отправиться в Украину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, будет ли этого достаточно для победы.

По его словам, сначала необходимо дождаться официального решения, ведь говорить и делать — совершенно разные вещи. Одно понятно уже сейчас — война это всегда очень дорого, особенно в тех масштабах, которые в Украине.

"У нас 1 800 километров границы, 1 300 километров, где непосредственно идут боевые действия. Такой линии фронта не было нигде. У нас огромное количество техники и множество людей участвуют в этой войне. То есть 60 миллиардов это и много, и мало одновременно. Учитывая, что, к примеру, Россия сегодня тратит 35% своего национального бюджета на войну. Это где-то около 11 триллионов рублей", — говорит Михаил Подоляк.

В то время одна система Patriot, в которых нуждается Украина, стоит один миллиард долларов и это без учета противоракет. Украина же тратит львиную долю бюджета на финансирование армии, отметил советник главы ОП, а это уменьшает возможности для иных социальных программ.

В целом эту войну можно назвать противостоянием будущему и правилам, в которых придется вскоре всем жить. В случае победы РФ — будет доминировать голое насилие и сила, а если Киев все же одержит долгожданную победу, тогда будут доминировать договоренности и мир. Поэтому, цена в 60 миллиардов не такая уж и высокая, если говорить о том, что решаются глобальные вещи.

"Если мы хотим выиграть войну со страной, которую еще вчера все боялись, армию которой считали едва ли не самой большой, по крайней мере, с количественной точки зрения, ВПК был одним из самых мощных и т.п. Это все мы должны уничтожать. Именно поэтому, безусловно, суммы должны быть 60 и более миллиардов долларов для того, чтобы мы эффективно воевали", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 12 октября сообщалось, что в ОП прокомментировали прогноз главы ГУР Кирилла Буданова об окончании войны. По словам Михаила Подоляка, колоссальную роль играют темпы поставок западного вооружения. Если бы все делалось вовремя, тогда бы противостояние проходило совершенно по другому сценарию.