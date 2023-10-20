Путин и ХАМАС пытаются "уничтожить соседнюю демократию": Кремль отреагировал на слова Байдена

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, такая риторика не подходит для ответственных лидеров государств и неприемлема для РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал речь главы Белого дома Джо Байдена, во время которой он отметил, что, несмотря на то, что эти угрозы разного рода, все же у них есть общее: стремление "полностью уничтожить соседнюю демократию". Об этом сообщает "Медуза".

"Вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств и вряд ли такая риторика может быть приемлема для нас", — приводит издание ответ Пескова Байдену.

В своем выступлении американский президент упомянул о необходимости усилить поддержку и Израиля, и Украины.

По его словам, несмотря на то, что эти конфликты могут показаться далекими для жителей североамериканского континента, все же они важны для американской национальной безопасности.

По информации журналистов, глава Белого дома направит запрос Конгрессу на 105 млрд долларов. 60 млрд должны пойти на Украину, а основная часть средств — на пополнение запасов ранее поставленных вооружений.

Напомним, что, судя по всему, Байден прочитал слова своего суфлера, когда сказал, что США могут получить то, к чему не стремятся: чтобы американская армия воевала в России.

Также сообщалось, что глава Еврокомиссии также сравнила Россию с ХАМАС.