Румыния установит на границе с Украиной новую систему защиты от дронов, — СМИ

По информации журналистов, это будет одна из самых эффективных систем борьбы с БПЛА в Европе.

Румыния скоро получит новую технологию борьбы с дронами от нескольких государств, которая будет установлена ​​в стране на границе с Украиной. Об этом 20 октября написал румынский портал HotNews, ссылаясь на источники в правительстве.

Решение об установке современной системы защиты от беспилотников, вероятно, было принято после ряда инцидентов с падением обломков дронов, которыми РФ атакует юг Украины.

Журналисты сообщают, что в ближайший период между правительствами ряда стран будут заключены некоторые соглашения G2G, очевидно, с согласия НАТО. Это будет одна из самых эффективных систем борьбы с дронами в Европе.

Падение беспилотников в Румынии

4 сентября иранские дроны-камикадзе Shahed упали на территории Румынии. Сдетонировали беспилотники, запущенные ночью вооруженными силами РФ для ударов по Одесской области. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны России для других стран.

7 сентября власти Румынии заявили, что жителей села Плауру возле Измаила намерены переселить из-за российских обстрелов. Местные жители сообщили, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко. "Когда ты ложишься спать, ты не знаешь, проснешься ли ты утром", — рассказал один из жителей румынского села Плауру Марсель Нице.

Ранее, 6 сентября, президент Румынии заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".

Кроме этого, 5 октября сообщалось, что НАТО предоставит Румынии больше систем ПВО для усиления защиты от дронов на границе с Украиной.