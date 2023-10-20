Израиль обновил данные: больше всего погибло иностранцев из США, Украины и Франции (инфографика)

По данным израильских СМИ, среди жертв террористической атаки боевиков ХАМАС пострадали, кроме израильтян, граждане 42 стран.

Израиль обновил данные о жертвах нападения боевиков ХАМАС. Среди них убитые и пропавшие без вести, сообщает Newsru.co.il.

По уточненным данным, самое большое количество пострадавших среди граждан следующих стран:

США — убиты 32 человека, пропали без вести 8;

Украина — убиты 24, пропали без вести 3;

Франция — убиты 22, пропали без вести 4;

Россия — убиты 21, пропали без вести 7;

Аргентина — убиты 19, пропали без вести 7;

Таиланд — убиты 15, пропали без вести 10;

Германия — убиты 12, пропали без вести 7;

Великобритания — убиты 12 человек, пропали без вести 3.

Кроме того, от атак боевиков ХАМАС, начиная с 7 октября, погибли граждане Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Инфографика Newsru.co.il Фото: Newsru.co.il

Сколько украинцев стали жертвами тероора?

По официальным данным посольства Украины в Израиле, которые отличаются от израильской информации, от террористической атаки ХАМАС по состоянию на 19 октября погибли 18 украинцев.

"У нас подтвержденная информация о 18 погибших, не 23 — эта информация не соответствует действительности… Однако мы все равно остаемся на втором месте (по количеству погибших граждан. — Ред.) после американцев, несмотря на то, что не 23, а 18 — это печальная история", — сказал Корнийчук.

В то же время дипломат сообщил, что в ночь с 17 на 18 октября в Секторе Газа погибла еще одна украинка.

"За ночь наши активисты подтвердили гибель одной гражданки Украины в Секторе Газа, ее персональные данные также установлены", — сказал Корнийчук.

Также Фокус напомнил, что 19 октября вечером из Израиля в Румынию вылетел четвертый эвакуационный самолет. На его борту находились 79 граждан Украины.

Фокус писал, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что президент России Владимир Путин хочет стереть Украину с лица земли, так как и ХАМАС при поддержке Ирана пытается уничтожить Израиль.

По информации Фокуса, Армия обороны Израиля наносит ракетные удары по штабам боевиков в Секторе Газа и отчитывается об уничтожении командиров исламистов. Тем временем накапливается бронетехника ЦАХАЛ: десятки машин зафиксировали СМИ. Также заметили подготовку бронемашин к угрозе с воздуха: на танки наваривают металлические решетки для защиты от ударных дронов.