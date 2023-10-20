"Я вступаю в российскую армию": непальцы едут воевать за ВС РФ против Украины, — NYT

Непал — это одна из беднейших стран в Азии, поэтому молодые люди часто идут в российскую армию, чтобы получить зарплату почти 800 долларов и перспективу получить гражданство РФ. Часть из них также идут в Интернациональный легион ВСУ.

Непал находится далеко от Украины, но это не мешает молодым непальцам ехать воевать на стороне ВСУ и ВС РФ. Об этом говорится в репортаже The New York Times.

"Я пошел в российскую армию!" — воскликнул во время телефонного разговора с сестрой Сандип Тапалия, безработный лаборант.

Младшая сестра Шанта не могла в это поверить.

"Ты с ума сошел? Тебя покусали бешеные собаки? Или ты не знаешь, что там гибнут тысячи людей? Для них ты ничто", — говорила в ответ Шанта брату.

Сандип хотел выучиться в РФ и уехать жить в Испанию, но погиб под Бахмутом

Однако Сандип остался при своем. Он стал медбратом в ВС РФ. Его заманила зарплата около 750 долларов в месяц и возможность получить российское гражданство за год службы в армии РФ. Менее чем через месяц его отправили на фронт под Бахмут. Через некоторое время Сандип перестал выходить на связь. Выяснилось, что непальца похоронили 14 июля на кладбище в российском Иваново. Шанта хочет поехать на российское кладбище, чтобы привезти домой останки своего брата. Но непальские чиновники в Москве сказали ей, что российская армия не позволит этого сделать.

Сандипа спрятали в российском Иваново после штурмов Бахмута Фото: The New York Times

В издании отмечают, что такие истории не единичны. Сотни непальцев воюют на стороне РФ и Украины.

Чиновники сообщили журналистам, что большинство граждан Непала воюют на стороне РФ, меньшинство в составе Интернационального легиона на стороне ВСУ. Из-за этого повышается вероятность, что непальцы будут убивать друг друга, что вызывает тревогу у чиновников.

"Если такая ситуация будет продолжаться, непальцы будут убивать друг друга на российско-украинской войне. Я чувствую себя виноватым, видя все это перед глазами. Это преступно", — заявил член парламентской коалиции Раджендра Баджгайн.

Непал одна из беднейших стран Азии. Страна имеет долгую историю, когда их людей отправляли на чужие войны. Они воевали на стороне Британской империи, чтобы захватить Индию, а затем на стороне британцев в мировых войнах. В современной истории непальцы воевали в Ираке и Афганистане. Политики призывают молодых мужчин держаться подальше от российско-украинской войны, однако у них "не хватает духа" сделать это, считает Баджгайн.

"Из 500 000 молодых людей, которые каждый год выходят на рынок труда, только 80 000 или 100 000 получают работу в Непале. Куда деваются все остальные?", — сказал Биной Баснят, непальский генерал в отставке, который сейчас работает исследователем в Университете Рангсит в Таиланде.

По словам непальцев, к программе РФ присоединились юноши из Индии, Афганистана, Пакистана, Судана, Демократической Республики Конго и целого созвездия других стран. Менее чем через месяц после учений их отправляют воевать в Украину.

Напомним, 15 сентября СМИ писали, что Куба не против, чтобы граждане воевали в ВС РФ против Украины.

20 октября в СБУ объяснили, почему РФ создает православные ЧВК, и как они воюют против ВСУ.