"Хочу предупредить всех "сдунов": Данилов прокомментировал призывы относительно уступок России

Секретарь СНБО отметил, что на отдельных ресурсах начали призывать пойти на уступки Москве в вопросе языка и веры.

Украина будет жестко реагировать на распространение нарративов о необходимости капитуляции Украины перед Россией. Об этом в эфире телемарафона 20 октября сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что на отдельных ресурсах начали призывать пойти на уступки Москве по языковым и религиозным вопросам и предупредил, что капитулянские нарративы будут жестко пресекаться.

"В последнее время в наших мессенджерах начинает звучать, что нам нужно сдаться. Я хочу всех "сдунов" предупредить: если они и в дальнейшем будут продолжать запускать такие панические месседжи, внедрять нам русский язык и возвращать русских попов, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий", — сказал Данилов.

Напомним, что 20 октября в эфире телемарафона секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обвинил Россию в развязывании Третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов объяснил, что конфликт в Израиле с боевиками ХАМАС может повлиять на развитие полномасштабной войны в Украине.