"Логическое продолжение": Данилов объяснил значение войны в Израиле для Украины

По словам секретаря СНБО, нападение ХАМАСа – не случайность, а "логическое продолжение" войны авторитаризма против Запада.

Related video

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, что конфликт в Израиле с боевиками ХАМАС может оказать влияние на развитие полномасштабной войны в Украине. Об этом Данилов рассказал в интервью изданию "УП".

События в Израиле подчеркивают, что борьба за демократию имеет глобальный характер и не ограничивается только Украиной. Он утверждает, что нападение со стороны ХАМАСа не случайное событие, а "логическое продолжение" борьбы авторитаризма против западных ценностей.

Данилов утверждает, что недопущение безнаказанности зла крайне важно, поскольку оно будет постепенно увеличивать свою агрессивность и дерзость. По его мнению, если враг не будет подвергнут уничтожению, это будет воспринято им как проявление слабости.

"Трагедия Израиля помогает миру наконец-то понять, с чем он имеет дело, и по новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России", – подчеркнул он.

Как пример можно привести ситуацию, когда то, что раньше могло быть интерпретировано как проявление локальной враждебности, сегодня выглядит как системная попытка пересмотра устоявшихся принципов мирового существования.

По словам секретаря СНБО, война в Израиле также дает понять важность фактора времени.

Ранее сообщалось, что Москва не стала осуждать террористическую группировку ХАМАС за нападение израильские города в районе Сектора Газа. Российская сторона выразила лишь "обеспокоенность" и призвала остановить кровопролитие.

А подполковник Армии обороны Израиля Арие Зайден 9 октября заявил, что ХАМАС в ближайшем будущем будет сильно удивлен тому, какой ответ подготовила израильская армия. По его словам, будущие шаги армейцев будут зависеть от поставленных правительством задач, однако уже ЦАХАЛ имеет полную свободу действий.