Сервер портала террористов ХАМАС расположен на территории РФ, — расследователи

Расследователи утверждают, что серверы ХАМАС были расположены в Москве, а владеет ими компания, зарегистрированная в Арабских Эмиратах.

Израильский политик, глава одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман 19 октября вышел в прямой эфир российского пропагандистского канала и заявил, что уверен в причастности правительства России к деятельности террористической организации ХАМАС. Официально Москва не подтвердила, что имеет какую-то связь с боевиками. Однако расследователи выяснили некоторые детали месторасположения серверов, на которых физически хранится информация интернет-представительства террористов. О деталях расследования рассказали в Telegram-канал "Мезуза".

В сообщении указано, что ИТ-специалисты сумели установить IP-адрес официального сайта ХАМАС hamas.ps. После определенных манипуляций увидели, что серверы этого сайта принадлежат хостингу VDSina, который имеет офисы в Москве. VDSina в свою очередь принадлежит компании Selectel, зарегистрированной в Арабских Эмиратах. Также отмечается, что электронный портал террористов размещался на хостинге с 2021 года.

Фото: Скриншот

В то же время 20 октября в канале опубликовали обращение владельцев компании Selectel, серверами которого воспользовались террористы. Председатель совета директоров и один из владельцев Лев Левиев сообщил, что его компания официально не предоставляла услуг ХАМАС. Впрочем, признал, что сайт террористов был размещен в "рамках ознакомления с услугами". Когда Selectel это обнаружила, что отключила эту возможность для hamas.ps

Объяснение, почему сайт ХАМАС не работает Фото: Скриншот

Отметим, пока нет возможности проверить истинность результатов исследования — сайт ХАМАС в нерабочем состоянии.

Попытка загрузить сайт hamas.ps Фото: Скриншот

С помощью интернет-сервиса для просмотра истории портала в сети можно увидеть, что сайт под названием hamas.ps проявлял некоторую активность, начиная с 2007 года. После этого была пауза до 2014-15 гг., а всплеск начался в 2019 году. Также указывается, что на сайте было около 150 тис. статей.

История сайта ХАМАС с 2007 по 2023 гг. Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Война в Израиле: детали

После атаки террористов ХАМАС на поселения в Израиле, расположенные неподалеку от Сектора Газа, президент России Владимир Путин пообщался с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. При этом выразил соболезнования по поводу гибели более тысячи мирных людей, но не осудил действия убийц. Кроме того, российский политик обвинил в событиях западные страны и США: якобы они ответственны за действия преступников.

Между тем в СМИ напоминают, что праворадикальная организация ХАМАС не объявлена в России террористической организацией. Ее представители прилетали в Москву и встречались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Украинская разведка предупреждала о попытке РФ использовать исламистских террористов в войне с Украиной. В частности, в ГУР Минобороны рассказали, что в Сектор Газа передали западное оружие, которое захватили на поле боя. При этом россияне заявили, что это якобы Украина его продала террористам.

Напоминаем, аналитики отметили, что Россия и Китай пытаются выиграть от возможной войны, которая может начаться на западе Азии. При этом имеют цель — дискредитировать США, которые не смогли добиться мира. Между тем правительство США выразило поддержку планам Израиля, направило два авианосца к его берегам и планирует выделить 14 млрд долл. на поддержку военных действий.