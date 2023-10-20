Развернут на поле боя: как работает лазерная пушка Израиля "Железный луч", — СМИ (видео)

Новая система ПВО Израиля "Железный луч" почти ничего не стоит, уверена компания-разработчик. Среди преимуществ — минимальные сопутствующие повреждения и достаточная точность.

Армия обороны Израиля утром 20 октября сообщила, что удалось уничтожить около сотни целей на подконтрольной террористам ХАМАС территории в Секторе Газа. Между тем праворадикальные исламисты обстреливают территорию страны и на юго-западе, где базируется ХАМАС, и на севере, откуда угрожает "Хезболла". Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems разработала комплекс ПВО "Железный луч" (Iron Beam), который планируют задействовать на поле боя. О деталях изобретения, которое работает с помощью мощного лазера, говорится на портале The Sun.

На портале отмечают, что для уничтожения воздушных целей система ПВО "Железный луч" использует лазерный луч мощностью 100 кВт, который способен сбивать цели на расстоянии до 7 км. Отмечается, что он стоит дешевле, чем альтернатива, которую сейчас использует Армия обороны Израиля.

The Sun перечислило, какие именно системы ПВО сейчас использует ЦАХАЛ: их четыре — это "Стрела 2" (Arrow 2), "Стрела-3" (Arrow 3), "Праща Давида" (David's Sling) и "Железный купол" (Iron Dome). Отметим, система ПВО "Железный купол", согласно данным СМИ, ориентировочно стоит 15 млн долл. за батарею. Стоимость одной ракеты — 90 тыс. долл.

Компания Rafael начала разработку Iron Beam в 2014 году, говорится в статье. Комплекс планировали ввести в действие в 2025 году, однако ускорились из-за угрозы войны. Среди преимуществ разработки — "небольшой побочный вред", "почти ничего не стоит", "уничтожает угрозы с высокой точностью". "Их планируют развернуть на поле боя", — указало издание The Sun.

На видео работы изобретения видно подрыв целей в воздухе: дронов, минометных снарядов, ракет. Указывается, что устройство способно защитить инфраструктурные объекты, границы, авиабазы, и его легко развернуть. Принцип действия новейшей системы ПВО не детализируют, однако показывают нечто похожее на устройство, которое способно выпускать лучи света.

Война в Израиле: детали

20 октября правительство Израиля обновило данные по количеству иностранцев, пострадавших во время атаки террористов ХАМАС 7 октября. Утверждается, что известно о 231 убитых и 91 пропавших без вести. Больше всего среди пострадавших граждан США — суммарно 40 человек. На втором месте — граждане Украины — суммарно 27 человек.

Между тем правительство США сообщило, что вернет Израилю две системы ПВО"Железный купол", сообщили ВСУ. К тому же в Средиземном море находится два американских авиакрейсера, а в аэропортах приземлились самолеты, которые привезли снаряды, бронетехнику и гуманитарную помощь.

Отметим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к наземной операции в Секторе Газа, где расположены базы террористов ХАМАС. Для этого вооружают и готовятся 300 тыс. резервистов, которых мобилизовали в первые часы после нападения. Также накапливают бронетехнику, а танки защищают от дронов-камикадзе специальными решетками.

Напоминаем, президент США Джо Байден сообщил, что запросил у Конгресса более 100 млрд долл.: в эту сумму выходит и помощь Израилю в размере около 14 млрд долл. Между тем чиновники России, которые продолжали общаться с израильскими политиками после вторжения в Украину, изменили риторику относительно событий на западе Азии. Эксперты отметили, что из Москвы начала звучать "резкая критика".