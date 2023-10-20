"Воюют хорошо, техники хватает": ВС РФ изменили тактику штурмов под Купянском (видео)

Российские оккупанты теперь бросают на Лимано-Купянское направление не колонны техники, а малые штурмовые группы. В ВСУ отметили, что имеют дело с хорошо подготовленными вражескими бойцами, но те не имеют успеха.

ВС РФ изменили тактику наступления на Лимано-Купянском направлении. Теперь российские оккупанты пытаются продвигаться не колоннами, а небольшими штурмовыми группами. Об этом в эфире "Свобода Live" 20 октября рассказал пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко.

"Они теперь действуют не столько техникой, сколько малыми группами, как это было на Бахмуте, применяя тактику ЧВК "Вагнер". Они лезут, но мы об их планах знали заранее, поэтому наша бригада, не дожидаясь, пока они накопят еще больше силы, провела контрнаступательные штурмовые действия, отбила пару позиций, взяла кучу трофеев — кучу техники и пленных, то есть достаточно успешно", — проинформировал он.

По словам спикера, ВС РФ возобновили свои наступательные действия 14 октября. Больше всего враг "давит" на недавно деоккупированные села Новоегоровка и Надия в Луганской области.

Села Надия и Новоегоровка на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Село Надия на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Назаренко заверил, что несмотря на все усилия врагу не удается продвигаться. Зато ВС РФ оставляют на поле боя большое количество своей техники, в частности танков Т-90.

"Нам даже странно, потому что мы не знали, что столько Т-90 у них может быть на одном направлении. Но уже эти Т-90 стоят сгоревшие в полях и посадках", — отметил военный.

Он рассказал, что обстрелы на Лимано-Купянском направлении не прекращаются: оккупанты атакуют защитников из артиллерии и авиации, а также постоянно сбрасывают управляемые авиабомбы.

"Сдерживаем врага, пока у них шансов никаких нет", — заявил Назаренко.

В то же время спикер подтвердил, что в российских штурмах участвуют наиболее подготовленные военные.

"У них на передовых позициях в окопах сидят преимущественно не очень обученные люди, на самом нуле — либо "Шторм-Z", либо новомобилизированные. А вот уже дальше, там есть профессиональная кадровая армия, и сказать, что россияне не умеют воевать, никоим образом нельзя", — подчеркнул он.

Пресс-офицер объяснил, что ВС РФ бросают на штурмы под Купянском воздушно-десантные войска, с которыми иметь дело на фронте "неприятно".

"Воюют они хорошо, как книжка пишет, техники хватает", — добавил Назаренко.

Комментарий Евгения Назаренко (о тактике ВС РФ на Лимано-Купянском направлении — с 17:47)

Напомним, представитель штурмовой бригады "Стальной кордон" Иван Шевцов рассказал, что Силы обороны контролируют господствующие высоты и ключевые позиции под Купянском. По его словам, защитники не отдали врагу "ни одного сантиметра земли" на этом направлении.

Британская разведка отмечала, что российские оккупанты стремятся продвинуться на запад к реке Оскол и создать "буферную зону" вокруг Луганской области. В Великобритании низко оценили шансы врага на прорыв.