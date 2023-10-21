Потери ВС РФ более 1000 человек за сутки: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

По словам генерала Александра Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили и повредили 200 единиц военной техники россиян. Также были ликвидированы или ранены 1051 российский военнослужащий, 2 оккупанта попали в плен. Об этом вечером 20 октября сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский у себя в Telegram.

"В целом, враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того совершил 859 артобстрелов", — написал Тарнавский.

Он также отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1500 огневых задач.

"Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы ВОВ оккупантов повреждены, в том числе 20 танков", — заявил Тарнавский.

Ранее СМИ сообщали, что потери артиллерии ВС РФ в Запорожской области в пять раз превысили украинские. По словам журналистов, на этом направлении было уничтожено 92 единицы российской артиллерийской техники против 19 украинских с начала контрнаступления ВСУ.