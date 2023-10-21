Потери артиллерии ВС РФ в Запорожской области в пять раз превысили украинские, — WSJ

По словам журналистов, в Запорожской области, которая стала главным направлением контрнаступления ВСУ, было уничтожено 92 единицы российской артиллерийской техники против 19 украинских.

Related video

Потери артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении превысили украинские почти в 5 раз. Это следует из данных, приведенных изданием Wall Street Journal.

По словам журналистов, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов противника, а потому вывод российского оружия из строя буквально помогает спасать жизни солдат.

Издание пишет, что Украина имеет преимущество в точности над артиллерией ВС РФ. Этом способствует западное оборудование и "изобретательность" украинских военных. Так, это помогло добиться почти паритета в области, где РФ раньше имела преимущество.

"Это одно из ключевых тактических состязаний", — сказал Майкл Кофман, военный аналитик и эксперт по российской и украинской армии из Фонда Карнеги.

По его словам, важность имеет не только способность поражать цели, но и то, сколько боеприпасов на это потребуется.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающим задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области было уничтожено 92 единицы российской артиллерийской техники против 19 украинских.

Официальные лица США высоко оценили способность Украины адаптироваться и оттачивать взаимодействие разведки в воздухе и на земле.

Напомним, что СМИ сообщали, что российские оккупанты уже жалуются, что ВСУ "выкосили" всю технику и личный состав. Российские вояки говорят, что их генералы хотели сделать Путину подарок и захватить город, но подарок не получился, а морги Донецка уже просто не принимают 200-тых, потому что нет мест.

Также представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по зданию сельсовета в Вербовом на Запорожье. Он отметил, что здание восстановлению не подлежит. В комментариях пользователи сообщают, что в сельсовете оккупанты хранили оружие.