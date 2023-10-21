Втрати артилерії ЗС РФ у Запорізькій області вп'ятеро перевищили українські, — WSJ

За словами журналістів, у Запорізькій області, яка стала головним напрямком контрнаступу ЗСУ, було знищено 92 одиниці російської артилерійської техніки проти 19 українських.

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Втрати артилерії ЗС РФ на Запорізькому напрямку перевищили українські майже в 5 разів. Це випливає з даних, наведених виданням Wall Street Journal.

За словами журналістів, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів противника, а тому виведення російської зброї з ладу буквально допомагає рятувати життя солдатів.

Видання пише, що Україна має перевагу в точності над артилерією ЗС РФ. Цьому сприяє західне обладнання та "винахідливість" українських військових. Так, це допомогло домогтися майже паритету в галузі, де РФ раніше мала перевагу.

"Це одне з ключових тактичних змагань", — сказав Майкл Кофман, військовий аналітик і експерт з російської та української армії з Фонду Карнегі.

За його словами, важливість має не тільки здатність вражати цілі, а й те, скільки боєприпасів на це буде потрібно.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ в червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області було знищено 92 одиниці російської артилерійської техніки проти 19 українських.

Офіційні особи США високо оцінили здатність України адаптуватися і відточувати взаємодію розвідки в повітрі та на землі.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що російські окупанти вже скаржаться, що ЗСУ "викосили" всю техніку та особовий склад. Російські вояки кажуть, що їхні генерали хотіли зробити Путіну подарунок і захопити місто, але подарунок не вийшов, а морги Донецька вже просто не приймають 200-тих, бо немає місць.

Також представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ завдали ракетного удару по будівлі сільради у Вербовому на Запоріжжі. Він зазначив, що будівля відновленню не підлягає. У коментарях користувачі повідомляють, що в сільраді окупанти зберігали зброю.