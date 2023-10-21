Битва за Авдеевку: в ISW рассказали, о чем говорят огромные потери ВС РФ при наступлениях
По словам аналитиков, эффективность контрбатарейного огня ВСРФ под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением.
Российские войска до сих пор могут думать, что у них есть шанс захватить Авдеевку в Донецкой области. Либо командование ВС РФ плохо расставляет приоритеты, независимо от важности операции. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны.
В новом отчете от 20 октября говорится, что ВС РФ начали новое наступление на Авдеевку, однако продвинулись незначительно. Так, оккупанты добились небольших успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также они могли захватить опорный пункт возле свалки к северо-востоку от города, продвинуться к железнодорожной станции к северу и к ресторану "Царская охота" к югу от Авдеевки.
Однако, как сообщают российские источники, ВС РФ безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, возле Степового (8 км к северо-западу от Авдеевки) и возле Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).
Также, по словам аналитиков, с российской стороны есть сообщения, что оккупанты продвинулись на линию Степовое-Бердичи (8-10 км к северо-западу от Авдеевки) на расстояние до одного километра, а в районе самих Бердичей боевые действия продолжаются.
С другой стороны, как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного.
Также эксперты сообщили, что один из российских пропагандистов пожаловался, что эффективность контрбатарейного огня ВСРФ под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением.
Напомним, что украинский эксперт пояснил, почему для ВС РФ так важно взять Авдеевку. Военный обозреватель Петр Черник сказал, что Авдеевка для российских войск является своего рода воротами для выхода к границам Донецкой области. Для Кремля важно оккупировать всю территорию региона, чтобы потом заявить об окончании так называемой "СВО".