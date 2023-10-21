Битва за Авдеевку: в ISW рассказали, о чем говорят огромные потери ВС РФ при наступлениях

По словам аналитиков, эффективность контрбатарейного огня ВСРФ под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением.

Российские войска до сих пор могут думать, что у них есть шанс захватить Авдеевку в Донецкой области. Либо командование ВС РФ плохо расставляет приоритеты, независимо от важности операции. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны.

В новом отчете от 20 октября говорится, что ВС РФ начали новое наступление на Авдеевку, однако продвинулись незначительно. Так, оккупанты добились небольших успехов к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Также они могли захватить опорный пункт возле свалки к северо-востоку от города, продвинуться к железнодорожной станции к северу и к ресторану "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Однако, как сообщают российские источники, ВС РФ безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, возле Степового (8 км к северо-западу от Авдеевки) и возле Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Также, по словам аналитиков, с российской стороны есть сообщения, что оккупанты продвинулись на линию Степовое-Бердичи (8-10 км к северо-западу от Авдеевки) на расстояние до одного километра, а в районе самих Бердичей боевые действия продолжаются.

С другой стороны, как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного.

Также эксперты сообщили, что один из российских пропагандистов пожаловался, что эффективность контрбатарейного огня ВСРФ под Авдеевкой снижается из-за плохой связи и неспособности накопить боеприпасы перед наступлением.

Бои на Донбассе Фото: ISW

Напомним, что украинский эксперт пояснил, почему для ВС РФ так важно взять Авдеевку. Военный обозреватель Петр Черник сказал, что Авдеевка для российских войск является своего рода воротами для выхода к границам Донецкой области. Для Кремля важно оккупировать всю территорию региона, чтобы потом заявить об окончании так называемой "СВО".