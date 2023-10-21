Только два события: бывший военный рассказал, как может начаться Третья мировая война (видео)

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант считает, что вторая холодная война уже началась.

Британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант заявил, что только два события могут спровоцировать начало Третьей мировой войны. Об этом Грант рассказал в эфире "Эспрессо".

"Если объективно, то это далеко не порог Третьей мировой войны. В общем это все похоже скорее на вторую холодную войну. Многое происходит в мире, но это всего лишь прокси битвы. Как те, что были во время холодной войны, когда люди воевали, например, в Африке и других местах. Не наблюдаю, что Россия собирается или готовится воевать с НАТО. Они, вероятно, понимают, что это было бы ошибкой. На данный момент есть только две вещи, которые могут привести нас к Третьей мировой войне – это нападение на НАТО или нападение Китая на Тайвань", – пояснил эксперт.

По мнению Гранта, ситуация на Ближнем Востоке может оставаться автономной до тех пор пока у Ирана не появится ядерная бомба.

"Если Иран решит ее [ядерную бомбу] использовать, то это все изменит. Использование ядерного оружия без сомнения изменило бы все, но пока я просто не вижу такой перспективы", – считает полковник.

Грант ожидает, что противостояние Россия – Украина и Израиль – ХАМАС продолжится. Вероятно, в конфликт с Израилем может вступить и "Хизбалла".

"Впрочем, не думаю, что сейчас возможно географическое военное расширение. Честно говоря и Китай не готов к этому", – отметил полковник.

Полковник Глен Грант о Третьей мировой войне

Напомним, по мнению эксперта, "сформировалась коалиция зла". По словам Михаила Гончара, в ближайшие несколько недель станет понятно, удастся ли локализовать войну в Израиле. Если этого не произойдет, тогда может пойти цепная реакция.

Ранее эксперт заявил, что не нужно сейчас говорить о глобальной войне. По словам Евгения Магды, заявления о приближении мировой войны вынуждают Кремль верить в то, что он якобы противостоит один всему миру, однако с точки зрения военно-политического сотрудничества это не так.