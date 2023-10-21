Под Бердянском раздался взрыв: "прилетело" в район аэропорта, — соцсети (фото)

По данным местных жителей, взрыв произошел в городе Новопетровка. После "прилета" над Бердянском поднялся столб дыма.

В субботу, 21 октября, во временно оккупированном населенном пункте Новопетровка под Бердянском Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

По данным местных каналов, было попадание в районе аэропорта.

На фото виден дым, образовавшийся после прилета.

При этом, оккупанты сообщают, что взрывы были вызваны работой ПВО. Местные жители не подтверждают эту информацию.

Взрыв под Бердянском

Взрывы в Новопетровке: комментарии украинской стороны

"Прилет" под Бердянском подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Жители Бердянска сообщают о мощном взрыве. Выясняем, что на этот раз пылает у оккупантов", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что 21 октября во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы. Над городом поднялся черный дым в районе "Мотеля".

А 20 октября во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Самой мощной укрепленной зоной является район Авиагородка, где оккупационные силы организовали свою военную базу на захваченном аэродроме.