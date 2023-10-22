ATACMS уничтожили 9 и повредили 15 вертолетов ВС РФ на аэродромах в Бердянске и Луганске, — Oryx

По информации нидерландских аналитиков, артиллерия ВСУ уничтожила семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. Повреждены также восемь Ка-52 и семь Ми-8.

ВСУ с помощью ракет ATACMS уничтожили девять российских вертолетов на аэродромах в оккупированных городах Бердянск и Луганск. Такой вывод сделали OSINT-аналитики из нидерландского проекта Oryx.

Сообщается, что в общей сложности дальнобойная артиллерия Украины уничтожила семь вертолетов Ка-52 Аллигатор, а также два вертолета Ми-8. 15 других вертолетов — восемь Ка-52 и семь Ми-8 — были повреждены.

Потери российской техники после удара ATACMS Потери российской техники после удара ATACMS

Об ударах по российским вертолетам в Луганске и Бердянске 17 октября сообщили в ВСУ. В свою очередь, президент Владимир Зеленский назвал это первым применением ракет ATACMS в Украине.

По информации The New York Times, Вашингтон решил предоставить Украине ракеты ATACMS после того, как угрозу ядерной эскалации со стороны Кремля оценили как невысокую.

Журналисты также сообщали, что США поставили ВСУ ракеты ATACMS в последние несколько недель. Официальных анонсов не было, чтобы российские войска не успели перенести военную технику за линию поражения. Теперь у ВСУ появилась возможность наносить удары по целям, находящимся сравнительно далеко за линией фронта, но отмечается, что Украина получила ракеты ATACMS не с самым высоким радиусом действия.

Напомним, что журналисты NYT рассказали, как удалось убедить Байдена начать поставки Украине ATACMS. Журналисты отмечают, что это более сложная история, а представление о том, что на осторожного Байдена давили, и он в конце концов согласился, несколько искаженное.

Также сообщалось, что Германия может передать Украине ракеты Taurus при одном условии. Представители ЕС 12 октября заявили, что для Брюсселя и НАТО нет "красных линий", кроме отправки в Украину военного контингента.