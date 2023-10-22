"На этапе пересадки": Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16 (видео)

Представитель Воздушных сил отметил, что международные партнеры Украины заметили быстрое освоение нашими пилотами учебной программы.

Украинские пилоты могут в ближайшее время пересесть на учебно-боевые самолеты F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Ожидается, что первая группа украинских пилотов в ближайшее время пересядет с авиатренажеров на учебно-боевые истребители.

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов на F-16, которые уже сегодня обучаются на авиатренажерах, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — заявляет Игнат.

Представитель Воздушных сил также отметил, что международные партнеры заметили, что наши летчики быстро осваивают программу подготовки.

F-16 Фото: Getty Images

По мнению Игната, этому способствовало домашнее обучение, которое пилоты проходили перед поездкой за границу.

"Таким образом, мы на этапе пересадки уже в боевой самолет. Пока что с инструктором. И, собственно, полеты завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — добавляет спикер.

В частности, Игнат рассказал о языковом барьере, с которым столкнулись украинские пилоты во время обучения за рубежом.

"Туда направили первую группу пилотов, в Бельгию. Это пилоты, которые имели проходной балл по английскому языку. Единственное, что надо было, это авиационную терминологию. В самолете F-16 все на английском языке. Все рычаги управления", — рассказал спикер, добавив, что ошибка в прочтении может привести к катастрофе.

Сейчас боевых истребителей F-16 в Украине еще нет, однако ряд стран объявил о передаче самолетов. В частности, Дания и Нидерланды. Министр обороны последних Кайса Оллонгрен отмечала 12 октября 2023 года, что украинские пилоты могут начать подготовку через несколько недель, однако конкретных сроков передачи F-16 не стала называть.

Напомним, Дания присоединилась к коалиции стран, которые передадут истребители F-16 Украине.

Также Фокус писал о сроках появления самолетов F-16 в украинском небе, по мнению МИД.