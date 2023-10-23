ВС РФ атаковали одну из ТЭС в Украине: есть серьезные повреждения оборудования, — ДТЭК

Россияне совершили атаку на теплоэлектростанцию вечером 20 октября. Энергетики начали ликвидацию последствий после того, как ВС РФ прекратили массированные обстрелы.

Россия нанесла удар по одной из теплоэлектростанций в Украине. В результате атаки оборудование ТЭС имеет серьезные повреждения. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Сообщается, что атака произошла 22 октября, но где именно было попадание в ТЭС, не раскрывается.

"Вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий.

Напомним, что работы по строительству защитных сооружений на ключевых электроподстанциях Украины будут полностью завершены до конца зимы.

Ранее сообщалось, что 15 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к тому, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов.