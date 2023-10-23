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ВС РФ атаковали одну из ТЭС в Украине: есть серьезные повреждения оборудования, — ДТЭК

Юлия Шевченко
Фото: Energy Today | Иллюстративное фото

Россияне совершили атаку на теплоэлектростанцию вечером 20 октября. Энергетики начали ликвидацию последствий после того, как ВС РФ прекратили массированные обстрелы.

Россия нанесла удар по одной из теплоэлектростанций в Украине. В результате атаки оборудование ТЭС имеет серьезные повреждения. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Сообщается, что атака произошла 22 октября, но где именно было попадание в ТЭС, не раскрывается.

"Вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий.

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Напомним, что работы по строительству защитных сооружений на ключевых электроподстанциях Украины будут полностью завершены до конца зимы.

Ранее сообщалось, что 15 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к тому, что с приближением зимы увеличится количество российских ударов.