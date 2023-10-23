Кубинские наемники продолжают пополнять ВС РФ, — InformNapalm (фото)

Группа хакеров получила подтверждение того, что, как минимум, 3 новых наемника вступили в строй армии РФ. Кубинская власть не делает никаких усилий, чтобы остановить поток вербовки граждан.

Украинские хакеры группы "Кибер Сопротивление" провели расследование и выяснили, что РФ вербует кубинских наемников для участия в войне против Украины. Об этом сообщает InformNapalm.

По данным источника, эти факты опровергают заявления кубинских властей относительно "перекрытия" канала поставки наемников в РФ после разгоревшегося скандала после выхода предыдущего исследования.

Хакеры Кибер Сопротивления получили новые фото паспортов еще как минимум 59 кубинцев, которые в течение 25 августа — 29 сентября прибыли в российский город Тула с целью подписания контракта. Все фото паспортов новой партии кубинских наемников запечатлены в PDF-файле.

Как минимум 11 из них прошли сквозь тульский военкомат уже после заявления кубинских властей об аресте участников схемы и прекращении канала поставки наемников.

"Анализ путей прибытия новых наемников показал, что не все они приехали именно из Кубы. К примеру, Яньер Эрнандез получил загранпаспорт в 2017 году и находился в РФ, как минимум, с июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Как сообщает источник, есть и другой пример – кейс с юным Ясером Алехандро Панекуэ Лопезом, который четко доказывает, что Куба до сих пор не препятствует потоку прибывающих в РФ наемников, подписывающих контракты с российской армией.

"Этот 19-летний парень мечтал стать фотографом, впрочем, желание выбиться в люди, перспектива российского гражданства и призрачные сумасшедшие (как для кубинца) средства, обещающие Россию за участие в войне против Украины, сделали из него наемника", — пишут расследователи.

Из последней зафиксированной партии кубинцев, хактивисты получили подтверждение того, что, как минимум, уже 3 новых наемника уже в строю. Остальные, возможно, еще проходят до оформления и на стадии подписания контрактов.

Яинер Лабрада, 25.01.1985 г.р. прибыл в Россию не позднее 2 сентября, а 26 сентября уже опубликовал фото в военной форме ВС РФ.

Яинер Лабрада

Хайме Кастилло, 17.09.1985 г.р. со своих страниц прямо демонстрирует, как российские элитные подразделения превращаются в отряды наемников.

Хайме Кастилло

Барбаро Атиес 04.12.1990 г.р., лежащий в военной казарме на кровати, в правом верхнем углу висит десантная тельняшка, а в левом нижнем – видна часть камуфлированной экипировки.

Барбаро Атиес

Исходя из вышеперечисленных фактов, заявлений кубинского правительства о "прекращении торговли людьми" и осуждении наемничества – недостаточно.

"Пока не зафиксированы никакие реальные попытки кубинских властей репатриировать хотя бы тех кубинцев, чьи данные были установлены и попали в многочисленные публикации зарубежных СМИ", — добавили источники.

Также пока нет доказательств того, что Куба начала уголовные производства против уже установленных наемников.

"Но у любых политических решений должны быть последствия, и если Куба не перекрывает поток наемников в Россию, подписывающих контракты с ВС РФ для того, чтобы воевать против Украины, то должна быть ответная реакция мирового сообщества. Поэтому мы обращаем внимание на эти очередные факты и доказательства вербовки кубинцев в ряды российской армии", — добавили активисты.

Напомним, что на Кубе поддержали участие своих граждан в агрессии России против Украины, но в случае, если это участие — законно оформлено.

Ранее сообщалось, что РФ набирает в свою армию сербских наемников и размещает их в жилых помещениях в Подмосковье с намерением создать полноценную бригаду из сербских солдат.