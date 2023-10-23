Украинские волонтеры начали обучать военных НАТО тактической медицине (фото)

Эстония стала первой страной, которую стали обучать украинские медики. Параллельно продолжается процесс обучения боевых медиков ВСУ эстонской стороной.

Пока в США выбирают самый эффективный способ для медобслуживания военных благотворительная организация PULSE начала сотрудничество с Вооруженными силами Эстонии. Украинцы будут обучать тактической медицине. Об этом сообщает пресс-служба волонтеров.

Партнерство происходит с Вооруженными силами Эстонии, Эстонской Военной академией, Центром Войны и Медицины Катастроф НАТО. Украинские медики отмечают, что шаг стал важным в военно-медицинском сотрудничестве между Украиной и Эстонией. В течение последних 1,5 года Эстония постоянно помогала Украине от гуманитарной и военной помощи до обмена разведывательными данными.

"Принимать лучших экспертов из PULSE, которые делятся последним опытом во время обучения и на поле боя, безусловно, будет способствовать нашей осведомленности, повысит знания и практические навыки наших студентов, поможет нам быть в курсе событий и быть готовыми к потенциальному кризису или войне в будущем", — говорит Вальтер Воометс, лейтенант / OF-1 из Центра медицины войны и катастроф Эстонской военной академии.

Также отмечается, что совместная подготовка военных является очередным шагом по сближению Украины и ЕС. В долгосрочной перспективе это позволит эстонским военнослужащим лучше понимать украинский опыт, что должно улучшить и поддержку Киеву.

Ранее Военная академия обучила более 100 боевых медиков ВСУ и эта программа продолжается.

Напомним, 13 октября СМИ писали, что украинские медики извлекли из тела бойца ВСУ хвостовик мины, что позволило спасти ногу.

25 июля в Украине запустили приложение Derm Guard, которое должно помочь военным получить консультацию дерматологов.