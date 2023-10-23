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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские волонтеры начали обучать военных НАТО тактической медицине (фото)

Александр Матвиенко
Украинские медики обучают эстонских военных

Эстония стала первой страной, которую стали обучать украинские медики. Параллельно продолжается процесс обучения боевых медиков ВСУ эстонской стороной.

Пока в США выбирают самый эффективный способ для медобслуживания военных благотворительная организация PULSE начала сотрудничество с Вооруженными силами Эстонии. Украинцы будут обучать тактической медицине. Об этом сообщает пресс-служба волонтеров.

Партнерство происходит с Вооруженными силами Эстонии, Эстонской Военной академией, Центром Войны и Медицины Катастроф НАТО. Украинские медики отмечают, что шаг стал важным в военно-медицинском сотрудничестве между Украиной и Эстонией. В течение последних 1,5 года Эстония постоянно помогала Украине от гуманитарной и военной помощи до обмена разведывательными данными.

"Принимать лучших экспертов из PULSE, которые делятся последним опытом во время обучения и на поле боя, безусловно, будет способствовать нашей осведомленности, повысит знания и практические навыки наших студентов, поможет нам быть в курсе событий и быть готовыми к потенциальному кризису или войне в будущем", — говорит Вальтер Воометс, лейтенант / OF-1 из Центра медицины войны и катастроф Эстонской военной академии.

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Также отмечается, что совместная подготовка военных является очередным шагом по сближению Украины и ЕС. В долгосрочной перспективе это позволит эстонским военнослужащим лучше понимать украинский опыт, что должно улучшить и поддержку Киеву.

Ранее Военная академия обучила более 100 боевых медиков ВСУ и эта программа продолжается.

Напомним, 13 октября СМИ писали, что украинские медики извлекли из тела бойца ВСУ хвостовик мины, что позволило спасти ногу.

25 июля в Украине запустили приложение Derm Guard, которое должно помочь военным получить консультацию дерматологов.