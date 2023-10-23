"Не хватает мужских рук": Кремль проблемно проводит скрытую мобилизацию в РФ, — ГУР

Российские власти, как отмечают в разведке, вынуждены проводить призыв в ВС РФ скрыто, поскольку боится реакции населения и возможного бунта. Мобилизационный ресурс не является безграничным, поскольку экономика начала испытывать недостаток и дефицит профессиональных специалистов.

Мобилизационные мероприятия в Российской Федерации в основном имеют скрытый характер. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов в интервью "Эспрессо".

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в основном носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, в России боятся реакции и населения тех территорий, в которых планировали проводить мобилизационные мероприятия — центральные и столичные регионы.

"Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует", — подчеркнул он.

Юсов отметил, что мобилизационные мероприятия продолжаются, ежемесячно более 20 тысяч россиян привлекают различными способами. Речь идет о рекрутинге среди заключенных, должников и других "неблагонадежных" категорий населения. Тогда как добровольцев это не касается. Кроме этого, в РФ планово продолжается мобилизация срочников.

"Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", — пояснил он.

Андрей Юсов рассказал, что бывших российских военнослужащих заставляют подписывать контракт. В частности, россиянина вызывают "на сверку" в военкомат и кладут контракт. В результате у человека не остается выбора, поскольку ему угрожают уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. Он сообщил, что таким образом часть россиян оказывается на фронте. Также не приходится говорить о мотивированности этих людей с точки зрения "любви" к родине, поскольку они хотят лишь заработать.

В ГУР добавили, что мобилизационный ресурс РФ больше, чем в Украине, однако у них есть проблемы с мотивацией и качеством. Кроме этого, он не является безграничным, российская экономика начала испытывать недостаток, в частности на некоторых предприятиях не хватает мужских рук.

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Напомним, 18 октября член комитета Совета Федерации по обороне России Дмитрий Рогозин заявил, что в России нужно провести вторую волну мобилизации по примеру сбора резервистов в Израиле. По его словам, РФ потеряла "навыки проведения мобилизации".

13 октября представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в РФ все готово для объявления "большой волны" мобилизации. Он отметил, что процесс мобилизации в России не прекращался и продолжается более года.